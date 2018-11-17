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      У Шотландії вперше у світі викладатимуть уроки прав ЛГБТ у школах

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      Права ЛГБТ викладатимуть в Шотландії
      Права ЛГБТ викладатимуть в Шотландії / Фото з соцмереж

      Шотландія стала першою у світі країною, де у школах введуть уроки про права гомосексуальних, трансгендерних та інтерсекс-людей.

      Про це повідомляє The Guardian.

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      Зазначається, що у державних школах вчитимуть історію ЛГБТ руху та розповідатимуть про ЛГБТ ідентичності, аби запобігти гомофобії та трансфобії.

      Дослідження організації Time for Inclusive Education показало, що 9 з 10 ЛГБТ-людей у Шотландії відчувають гомофобію у школі, а 27% повідомили, що намагалися покінчити життя самогубством через булінг.

      Зараз Шотландія є однією з країн з найкращим рейтингом рівня захисту прав ЛГБТ людей. 

      Нагадаємо, нещодавно у Нідерландах людина вперше отримала паспорт, де зазначено, що вона представник так званої нейтральної статі.

      Теги: Великобританія ЛГБТ
      Джерело: 24 Канал
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