У Шотландії вперше у світі викладатимуть уроки прав ЛГБТ у школах

Шотландія стала першою у світі країною, де у школах введуть уроки про права гомосексуальних, трансгендерних та інтерсекс-людей.

Про це повідомляє The Guardian.

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Зазначається, що у державних школах вчитимуть історію ЛГБТ руху та розповідатимуть про ЛГБТ ідентичності, аби запобігти гомофобії та трансфобії.

Дослідження організації Time for Inclusive Education показало, що 9 з 10 ЛГБТ-людей у Шотландії відчувають гомофобію у школі, а 27% повідомили, що намагалися покінчити життя самогубством через булінг.

Зараз Шотландія є однією з країн з найкращим рейтингом рівня захисту прав ЛГБТ людей.

Нагадаємо, нещодавно у Нідерландах людина вперше отримала паспорт, де зазначено, що вона представник так званої нейтральної статі.