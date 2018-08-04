У Сінгапурі "відкриють" небо для комерційних та державних дронів

Сінгапурський консорціум Future Flight Consortium займеться розробкою диспетчерської системи для управління польотами дронів. Об’єднання отримало замовлення Управління цивільної авіації Сінгапуру та міністерства транспорту країни за результатами тендеру на створення диспетчерської системи, який проводили з листопада 2017 року.

Про це повідомляє Tech in Asia.

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Через зростання їх популярності в найближчому майбутньому безпілотників стане досить багато для того, аби вони почали становити небезпеку для пілотованих літальних апаратів і для інших дронів. Це означає, що скоро може виникнути потреба в системі, яка відстежує і управляє спільними польотами пілотованої і безпілотної авіації.

В Управлінні цивільної авіації Сінгапуру оголосили, що виробленням все нових правил польотів безпілотної авіації неможливо буде покрити всі аспекти застосування дронів. Тому замість введення маси обмежень влада вирішила створити диспетчерську систему, яка зробила б польоти дронів над містом безпечними.

Перспективна диспетчерська система дозволить операторам дронів виконувати польоти за межами прямої видимості. Склад нової системи і принцип роботи поки не розкриваються. Деякі її елементи вже проходять випробування в діловому районі Уан-Норт в сінгапурському Куїнстауні, де офіційно дозволені випробування дронів і безпілотного наземного транспорту.

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