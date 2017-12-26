У Сирїі бойовики збили літак військ Асада

На півночі провінції Хама в Сирії бойовики збили літак урядових сил, пілот загинув.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство оборони країни.

Також у Twitter користувач Ivan Sidorenko опублікував відео, на якому нібито зафіксовано стрілянину по сирійському літаку.

Читайте також: Що чекає Україну, Сирію та КНДР у 2018 році: страхітливий прогноз експертів

Користувач розповів, що пілот збитого літака був захоплений бойовиками і вбитий.