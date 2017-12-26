У Сирїі бойовики збили літак військ Асада
23:25, 26 грудня 313 Читать новость на русском
На півночі провінції Хама в Сирії бойовики збили літак урядових сил, пілот загинув.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство оборони країни.
Також у Twitter користувач Ivan Sidorenko опублікував відео, на якому нібито зафіксовано стрілянину по сирійському літаку.
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Користувач розповів, що пілот збитого літака був захоплений бойовиками і вбитий.
Джерело: 24 Канал
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