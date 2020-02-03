У СІЗО в Одесі помер ув’язнений: працівники закладу причетні до не одного злочину

В Одеському СІЗО в карцері від побоїв помер ув'язнений. Слідчі Державного бюро розслідувань вважають, що до трагедії можуть бути причетними працівники ізолятора.

Як повідомляє пресцентр ДБР, слідство попередньо встановило, працівники Одеського СІЗО посприяли, аби до одного з ув’язнених в камеру незаконно зайшли двоє інших ув’язнених. Ті, зі свого боку, завдали чоловікові тілесних ушкоджень. Згодом працівники СІЗО незаконно перемістили потерпілого до карцеру, і той там помер.

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Правоохоронці з’ясували, що одним зі зловмисників виявився начальник одного з відділів СІЗО. У березні 2019 року слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві, задокументували, як він вимагав і отримав 2 тисячі доларів хабара від ув’язненого. За це керівник СІЗО пообіцяв достроково звільнити ув’язненого та не поміщати його до карцеру. На час досудового розслідування цієї справи вищезазначеного керівника СІЗО неодноразово відсторонювали від посади за рішенням суду. 23 вересня 2019 року обвинувальний акт щодо нього скерували до суду.

Крім того, цей начальник відділу фігурує і іншому кримінальному провадженні. Слідчі ДБР попередньо встановили, що він є причетним до організації порушень умов тримання під вартою ув’язненого.

Останньому було дозволено:

вільно пересуватися,

безперешкодне спілкуватися з родичами та знайомими,

користуватися забороненими предметами.

Слідчі вже розпочали досудове розслідування за статтею 364 Кримінального кодексу. Мовиться про зловживання службовим становищем з боку працівників держустанови «Одеський слідчий ізолятор», що входить до структури Міністерства юстиції. Водночас їхні дії призвели до тяжких наслідків, у вигляді смерті ув’язненого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді:

позбавлення волі на строк від 3 до 6 років;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років,

чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, штраф від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 525 тисяч гривень до 1 мільйона 51 тисячі гивень).

Наразі триває комплекс першочергових слідчих і процесуальних дій. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, а також причини смерті ув'язненого та особи інших причетних до вчинення цього злочину. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області.

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