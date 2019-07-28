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      У Скандинавії фіксують рекордну спеку: фото

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      Спека у Європі
      Спека у Європі / Фото з відкритих джерел

      Глобальне потепління відчули у Північній Європі. В Фінляндії вперше за 175 років зафіксували 33 градуси тепла.

      Рекорд зафіксували на найстарішій метеорологічної станції в Гельсінкі, повідомляє "Європейська правда".

      Попередній рекорд, 31,6 градуса тепла, був встановлений у липні 1945 року.

      Читайте також: Рекордна спека у Європі: які країни найбільше потерпатимуть від тепла

      Не менш спекотно і у сусідній Швеції. Там навіть вищий температурний рекорд – майже 35 градусів вище нуля. У Норвегії реєструють такі ж показники. Через спекотну погоду люди втрачають урожаї.

      Місцеві метеорологи б'ють на сполох, адже востаннє такі феномени реєстрували 75 років тому. На початку тижня спека докучала Європі. У Франції, Іспанії, Італії було більше 40 градусів. Зараз температура в Європі трохи пішла на спад.

      blog_ava
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      28 липня
      5375
      Теги: Європа Норвегія Швеція Фінляндія
      Джерело: 24 канал
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