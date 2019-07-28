У Скандинавії фіксують рекордну спеку: фото

Глобальне потепління відчули у Північній Європі. В Фінляндії вперше за 175 років зафіксували 33 градуси тепла.

Рекорд зафіксували на найстарішій метеорологічної станції в Гельсінкі, повідомляє "Європейська правда".

Попередній рекорд, 31,6 градуса тепла, був встановлений у липні 1945 року.

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Currently Lapland Finland is so hot the reindeer come to the beach to cool off pic.twitter.com/I8uXio8J86 — Tinka the Rainbow Fox (@Tinkafur) 27 липня 2019 р.

Scandinavia heat update...cold front is moving south/southwestward across the area. It reached 90F again in southern Finland before the cooling winds from north began to lower temperatures, southern Sweden, most of Norway still hot, 90's once again in Norway! #MYKGNSNEWS pic.twitter.com/6cf32CEJ0r — Richard Heatwave Berler (@HeatwaveKGNS) 28 липня 2019 р.

Не менш спекотно і у сусідній Швеції. Там навіть вищий температурний рекорд – майже 35 градусів вище нуля. У Норвегії реєструють такі ж показники. Через спекотну погоду люди втрачають урожаї.

It’s been super hot in Sweden and I’m not enjoying it because I know Mother Nature is hurting:((( pic.twitter.com/AuTlNk6LjM — Céline (@eteeweeteebby) 27 липня 2019 р.

On a hot night looking back at a remarkable trip to Arctic Norway two weeks ago. A rare privilege to photograph these magnificent animals in their unspoilt wilderness. Mother and cub. They are under threat..please #world stop hunting them #polarbears pic.twitter.com/h4eeGLVQMQ — Michael Oliver (@sunderlandsmile) 26 липня 2019 р.

Місцеві метеорологи б'ють на сполох, адже востаннє такі феномени реєстрували 75 років тому. На початку тижня спека докучала Європі. У Франції, Іспанії, Італії було більше 40 градусів. Зараз температура в Європі трохи пішла на спад.