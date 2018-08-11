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У смертельній ДТП на Запоріжжі сім'я вчительки втратила трьох дітей: подробиці

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Фото з місця ДТП
Фото з місця ДТП / прес-центр ДСНС у Запорізькій області

Очевидці страшної ДТП на Запоріжжі та знайомі постраждалих діляться інформацією про аварію. Так, у мережі пишуть, що у злощасному автобусі їхала вчителька з Львівщини, яка втратила у смертельній аварії власну дитину та двох племінників.

Зокрема, очевидець ДТП Дмитро Луц на своїй сторінці у Facebook написав, що має інформацію про постраждалих осіб.

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Одна із постраждалих – Ольга Токай. Як мені стало відомо, вона проживає у Львівській області. Зараз до Запоріжжя на авто їде її мати і родичі... В аварії загинув її син Данил. Ольга перебуває зараз в обласній клінічній лікарні. Стан середньої тяжкості. Її другий синок – Максим. Перебуває в обласній дитячій лікарні. Стан – важкий,
– написав він.

Окрім цього, Луц зазначив, що чоловік Олі, колишній футболіст, раніше загинув у ДТП. За збігом обставин, в маршрутці перебувала дружина рідного брата Ольги, яка теж втратила у вчорашньому ДТП двох дітей. 

Люди добрі, ви бачите цю молоду, талановиту вчительку? Її нагороджують за перемогу в конкурсі "Учителем школа стоїть" наприкінці 2017. Вона – педагог Хирівської школи-інтернату. Страшенне лихо спіткало її – потрапила у ДТП під Запоріжжям. Ольга Токай з синочком Максимком у лікарні у важкому стані, а інша її дитина – шестирічний Данилко загинув, – написала у Facebook Марія Кузьмин.

Вона просить матеріально допомогти постраждалій сім'ї, яка раніше ще й втратила годувальника.

ДТП Запоріжжя
У страшній ДТП загинула дитина вчительки із Львівщини

Нагадаємо, трагічна ДТП сталася 10 серпня близько 14:30 години 10 липня на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське: зіткнулися вантажний автомобіль "КамАЗ" та маршрутне таксі. Загинули 6 людей, ще 12 – травмовані.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Новини Львова Новини Запоріжжя Жертви
Джерело: 24 канал
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