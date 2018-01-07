У справі про вбивство Ноздровської немає жодного свідка

На сьогодні поліції не вдалося отримати жодної інформації про свідків обставин убивства юристки Ірини Ноздровської.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Зазначимо, раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розслідування вбивства Ірини Ноздровської залучено 300 працівників Нацполіції. Це, зокрема, оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі.

"Незважаючи на наші заклики та прохання надати будь-яку інформацію, яка б допомогла встановити свідків, з’ясувати обставини вбивства Ірини Ноздровської та знайти особу, яка скоїла цей злочин, ніхто не звернувся на гарячі лінії Департаменту карного розшуку Нацполіції", – мовиться у повідомленні Аброськіна.

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Він зазначив, що жоден із можливих свідків поки що не забажав повідомити про себе до поліції.

"Але все ж таки ми продовжуємо оперативно-розшукові заходи, зокрема й по встановленню попутників загиблої, які могли разом з нею їхати до Демидова", – додав заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.