У США арештували українських хакерів-членів банди Carbanak, – ЗМІ

Прокурори США домоглися арештів кількох українців, обвинувачених у викраденні масивів номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу. Підозрювані є членами хакерської банди Carbanak, яка за є однією із найплідніших у світі організацій з кіберзлочинності.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Джерела видання також повідомили про арешти в Сіетлі. Водночас Міністерство юстиції США заявило, що представники компаній Mastercard і Visa приєднаються до прокурорів і ФБР, щоб повідомити про арешти і звинувачення у великому міжнародному кіберрозслідуванні.

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У березні іспанська поліція заарештувала підозрюваного українського лідера Carbanak – 34-річного українця Дениса К. Він з дружиною та сином жив анонімно в Аліканте. За інформацією слідства, банда Carbanak вкрала до 1 мільярда євро з банків шляхом зміни залишків на рахунках і, програмуючи банкомати на видачу готівки.

В Іспанії до цієї операції із викриття банди були залучені різні органи, включно з поліцією країни, Європейською банківською федерацією, банками приватного сектора і охоронними компаніями, ФБР, владою Білорусі, Тайвані та Румунії.

За інформацією МВС Іспанії, зловмисникам вдалося організувати хакерські атаки на 300-400 банків Росії. З 50 російських банків гроші були викрадені.