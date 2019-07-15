У США масово арештовують нелегальних мігрантів

Правоохоронці США планують спіймати та депортувати дві тисячі нелегалів одразу в десяти найбільших містах країни.

За інформацією видання Fox News, це стосується лише тих, на кого вже є вирок суду. У суботу, 13 липня, коли розпочався рейд, співробітники міграційної поліції депортували з країни вже трьох мігрантів.

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У поліції запевнили, що рейд торкнеться насамперед тих нелегалів, яких вважаються небезпечними.

Ініціатором боротьби з нелегалами є американський президент Дональд Трамп. Саме він і наказав розпочати облави. Але не всі законодавці, зокрема соратники президента з Республіканської партії, схвалюють такий спосіб боротьби з мігрантами. Американські демократи вже засудили рейди.

Що відомо про нелегальну міграцію до США?

Дональд Трамп вже декілька років обіцяє зупинити міграцію через південний кордон з Мексикою. З таким гаслом йде на президентські вибори 2020 року. Лише у травні 2019 року правоохоронці США затримали понад 130 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Це є найвищим місячним показником на південному кордоні за останні 13 років.

8 червня США вдалось укласти угоду з Мексикою щодо обмеження кількості мігрантів, які потрапляють до країни. Внаслідок цього Трамп призупинив заплановане введення мит.