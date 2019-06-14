У США представили перше таксі, яке літає на водні: захопливі фото та відео

У США представили перше літаюче таксі на водні Skai, яке стане альтернативою повітряному транспорту на акумуляторах.

Замість звичних літієвих батарей команда розробників Alaka’i Technologies з Массачусетсу облаштувала своє аеротаксі водневими паливними елементами.

На дорогах Каліфорнії з'явився робот-поліцейський – дивіться унікальне відео тут

За словами компанії, такий підхід дасть змогу апарату перебувати без посадки в повітрі чотири години, долаючи на одному "баку" 650 кілометрів. А процедура заправки займатиме не більше ніж 10 хвилин.



Таксі, яке літає на водні



Таксі може перебувати в повітрі без посадки чотири години

Водневе аеротаксі зможе взяти на борт до п'яти пасажирів або майже півтонни вантажу, і розвивати в польоті швидкість 190 кілометрів за годину. Цифри на папері вражають не менше, ніж сам вигляд прототипа – над ним креативно попрацювали фахівці з дизайнерського бюро BMW.



Таксі може перевозити п'ятьох людей

Літальний апарат виконаний за схемою гексакоптера, та здатний злітати й сідати вертикально. З міркувань безпеки аеротаксі оснащено системою парашутів – на випадок відмови двигунів чи виникнення інших неполадок під час лету.



Над дизайном працювали фахівці дизайнерського бюро BMW

Спершу польотом керуватиме людина-пілот, повністю автономне управління планують у наступних поколіннях моделі.