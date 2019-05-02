У США розлилася річка Міссісіпі, вода затопила вулиці: фото та відео
Захисні дамби не витримали паводку і річка розлилася вулицями міста Давенпорт. Так високо – близько 1,5 метра – Міссісіпі не піднімалася останні 25 років.
Рятувальні екіпажі пропливали на човнах до дверей будівель, щоб евакуювати людей.
Читайте також: Великодня негода прокотилася Україною: величезний град і безліч підтоплених будинків
Найбільше затопило чотири квартали центру міста, а в деяких місцях вода досягала шести футів (1,8 метра, – 24 канал). Декілька підприємств у цьому районі були змушені закритися, а працівники намагалися зупинити воду мішками з піском.
Міст, що з'єднує Куінсі (штат Іллінойс) і Західну Квінсі (штат Міссурі) закрили ще в середу, 1 травня. Також перекрили декілька доріг з двох сторін вздовж річки Міссісіпі.
Волонтери допомагали евакуйовувати людей. В деяких закладах вони стежили за насосами та мішками з піском майже всю ніч, тому спали просто на більярдних столах. А місцеві установи жертвували багато палива для відкачувальних насосів.