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      У США розлилася річка Міссісіпі, вода затопила вулиці: фото та відео

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      У США розлилася річка Міссісіпі, вода затопила вулиці
      У США розлилася річка Міссісіпі, вода затопила вулиці / Фото з відкритих джерел

      Захисні дамби не витримали паводку і річка розлилася вулицями міста Давенпорт. Так високо – близько 1,5 метра – Міссісіпі не піднімалася останні 25 років.

      Рятувальні екіпажі пропливали на човнах до дверей будівель, щоб евакуювати людей.

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      Найбільше затопило чотири квартали центру міста, а в деяких місцях вода досягала шести футів (1,8 метра, – 24 канал). Декілька підприємств у цьому районі були змушені закритися, а працівники намагалися зупинити воду мішками з піском.

      Міст, що з'єднує Куінсі (штат Іллінойс) і Західну Квінсі (штат Міссурі) закрили ще в середу, 1 травня. Також перекрили декілька доріг з двох сторін вздовж річки Міссісіпі.

      Волонтери допомагали евакуйовувати людей. В деяких закладах вони стежили за насосами та мішками з піском майже всю ніч, тому спали просто на більярдних столах. А місцеві установи жертвували багато палива для відкачувальних насосів. 

       

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      Теги: Стихійні лиха Новини України Новини США
      Джерело: 24 канал
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