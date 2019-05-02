У США розлилася річка Міссісіпі, вода затопила вулиці: фото та відео

Захисні дамби не витримали паводку і річка розлилася вулицями міста Давенпорт. Так високо – близько 1,5 метра – Міссісіпі не піднімалася останні 25 років.

Рятувальні екіпажі пропливали на човнах до дверей будівель, щоб евакуювати людей.

Читайте також: Великодня негода прокотилася Україною: величезний град і безліч підтоплених будинків

Найбільше затопило чотири квартали центру міста, а в деяких місцях вода досягала шести футів (1,8 метра, – 24 канал). Декілька підприємств у цьому районі були змушені закритися, а працівники намагалися зупинити воду мішками з піском.

@Weathermandavid flooding in Davenport IA leaves 1 dead due to drowning!! Flood walls broke cause evacuation for the city!! pic.twitter.com/egdHydfzYa — YouTube DRAMA (@YouTube88870430) 1 травня 2019 р.

A temporary barrier failed on Tuesday, sending the #MississippiRiver into downtown #Davenport, Iowa. The river is expected to crest this afternoon, inches shy of the record set during the great flood of 1993. pic.twitter.com/uOUr53HLY8 — AMHQ (@AMHQ) 1 травня 2019 р.

The Mississippi River inundated downtown Davenport, #Iowa, after a flood barrier failed. - ABC pic.twitter.com/0KJfYgiboO — BreakinNewz (@BreakinNewz01) 2 травня 2019 р.

Міст, що з'єднує Куінсі (штат Іллінойс) і Західну Квінсі (штат Міссурі) закрили ще в середу, 1 травня. Також перекрили декілька доріг з двох сторін вздовж річки Міссісіпі.

Волонтери допомагали евакуйовувати людей. В деяких закладах вони стежили за насосами та мішками з піском майже всю ніч, тому спали просто на більярдних столах. А місцеві установи жертвували багато палива для відкачувальних насосів.