У США загорівся човен-казино: врятувалися півсотні людей

У США пасажирське судно спалахнуло після виходу з порту в штаті Флорида – півсотні людей були змушені добиратися в холодній воді до берега вплав.

У результаті пожежі постраждали близько 15 людей, повідомляє Reuters. Пожежа трапилася через поломку двигуна 18-метрвого човна. Читайте також: На Запоріжжі стався вибух у житловому будинку: є постраждалі Після появи диму капітан запропонував півсотні людей, які перебували на борту човна покинути корабель і плисти до берега близько 100 метрів.