У США загорівся човен-казино: врятувалися півсотні людей
02:32, сьогодні 177 Читать новость на русском
У США пасажирське судно спалахнуло після виходу з порту в штаті Флорида – півсотні людей були змушені добиратися в холодній воді до берега вплав.
У результаті пожежі постраждали близько 15 людей, повідомляє Reuters.
Пожежа трапилася через поломку двигуна 18-метрвого човна.
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Після появи диму капітан запропонував півсотні людей, які перебували на борту човна покинути корабель і плисти до берега близько 100 метрів.
Джерело: 24 Канал
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