У США заявили про хакерську атаку з України на сайт місцевих виборів
1 травня у ході виборів мера округу округу Нокс (штат Теннессі) сайт виборчого комітету вивели з ладу на годину. Трапилося це в результаті хакерської атаки, проведеної з IP-адреси, зареєстрованої в Україні.
Про це повідомляє Associated Press.
За словами заступника директора з інформаційних технологій округу Нокс Девіда Болла, мовиться про кібератаку, наслідки якої були посилені "підозріло великою кількістю іноземних користувачів", які запитали доступ на сайт.
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З огляду на побічні докази, особливо фактор одночасності зловмисного втручання з української IP-адреси, я вважаю розумним принаймні припустити, що за подією стояв чийсь злий умисел,
– наголосив Болл.
Він додав, що запити на доступ на сайт 1 травня надходили від користувачів із близько 100 країн.
При цьому Болл запевнив, що кібератака не завдала жодної шкоди голосуванню і підбиттю підсумків.
Додамо, що сайт не функціонував протягом приблизно 1 години після закриття виборчих дільниць. Виявити джерело атаки допомогла спеціальна програма Sword & Shield.