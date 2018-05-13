У США заявили про хакерську атаку з України на сайт місцевих виборів

1 травня у ході виборів мера округу округу Нокс (штат Теннессі) сайт виборчого комітету вивели з ладу на годину. Трапилося це в результаті хакерської атаки, проведеної з IP-адреси, зареєстрованої в Україні.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами заступника директора з інформаційних технологій округу Нокс Девіда Болла, мовиться про кібератаку, наслідки якої були посилені "підозріло великою кількістю іноземних користувачів", які запитали доступ на сайт.

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З огляду на побічні докази, особливо фактор одночасності зловмисного втручання з української IP-адреси, я вважаю розумним принаймні припустити, що за подією стояв чийсь злий умисел,

– наголосив Болл.

Він додав, що запити на доступ на сайт 1 травня надходили від користувачів із близько 100 країн.

При цьому Болл запевнив, що кібератака не завдала жодної шкоди голосуванню і підбиттю підсумків.

Додамо, що сайт не функціонував протягом приблизно 1 години після закриття виборчих дільниць. Виявити джерело атаки допомогла спеціальна програма Sword & Shield.