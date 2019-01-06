У Стамбулі триває служба, під час якої Україні мають вручити Томос: фото

У Стамбулі проходить служба, під час якої відбудеться церемонія передачі Томоса про автокефалію Православної церкви України.

Зазначимо, що свята літургія проходить у патріаршому храмі Святого Георгія.

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Після неї Томос передадуть предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

На літургії присутні члени укаїнської делегації. Зокрема, Президент України Петро Порошенко із дружиною та спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Журналісти 24 каналу відзняли унікальні кадри із Константинополя перед початком божественної літургії та передачею Україні Томосу.



Фото зі Стамбула, де 6 січня Православній церкві України передадуть Томос

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.