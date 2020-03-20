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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      У Тернополі набирають волонтерів та медиків для боротьби з коронавірусом: відео

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      У Тернополі розпочали набір у групи волонтерів, що мають протистояти поширенню коронавірусу. Попрри те, що в області поки не зафіксовано жодного випадку захворювання на Covid19, там розробляють план щодо протидії захворюванню. Детальніше – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Протягом кількох днів, із самого ранку, десятки комунальників виходять на вулиці Тернополя, аби провести дезінфекцію житлових будинків і комунальних установ.

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      Також правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. За словами керівника Тернопільського міського відділу поліції Сергія Гаврилюка, протягом карантинних заходів чергова частина поліції міста Тернополя буде щоденно кожного ранку оброблятися дезинфікуючими засобами.

      Між іншим міська рада нам залишає ці засоби. Тож черговий щоранку буде обробляти фоє, прийомну громадян — куди звертаються найбільше людей,
      – зазначив Сергій Гаврилюк.

      Крім тотальної дезинфекції усіх будівель і транспорту, в Тернополі почали набір добровольців, які будуть допомагати людям у разі виявлення коронавірусу в місті.

      Волонтери забезпечуватимуть старших людей, також тих, хто входить в групи ризику, продуктами та ліками. За добу уже зголосилося майже 50 охочих. Також у місті почали добровільну мобілізацію медиків.

      Ми оголосили і закликали до спільної роботи всіх медичних працівників, які не працюють, а також волонтерів, які мають вищу освіту. Зокрема, це є студенти-медики. Ми реєструємо цих волонтерів як резервний склад,
      – розповів начальник відділу охорони здоров'я Тернополя.

      До резервного складу медиків записалися переважно випускники та студенти медичного університету. Також до медичного волонтерського резерву залучили і медсестер. Окрім цього, у мерії вже визначили опорні лікарні, які в разі поширення коронавірусу будуть приймати хворих.

      Коронавірус в Україні: короткоСтаном на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.

      Найбільша кількість хворих у Чернівецькій області – 15 хворих, у Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.

      коронавірус симптоми
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини України Карантин в Україні 2020 Волонтери Тернопіль
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