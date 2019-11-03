У центрі Миколаєва металева конструкція впала на людей: 6 осіб у лікарні – фото

На людей впала металева конструкція у вигляді трьох букв, що англійською утворювали слово RUN. Їх встановили на Соборній площі міста до бігового півмарафону.

Триметрова конструкція впала на людей після пориву вітру. Шестеро людей отримали різні травми: від синців до переломів. Про подію на своїй фейсбук-сторінці повідомила одна з травмованих жінок Вікторія Пастухова.

Читайте також: Стеля обвалилась в одній зі шкіл Харкова: фото

Будьте дуже уважні, сьогодні постраждало шестеро осіб. Залізна триметрова конструкція була погана закріплена і при пориві вітру впала на шістьох, в тому числі і на мене – всі постраждали, всі були доставлені в лікарню з травмами,

– написала жінка.

Вона також додала до свого допису рентгенівський знімок, який їй зробили у лікарні.



Жінка написала про інцидент у соцмережах

Згодом інцидент підтвердили у поліції.

Встановлена на головній площі міста у рамках проведення напівмарафону "Перемагай легко" металева конструкція впала, зачепивши собою громадян, які перебували поряд. На місці працювали оперативники. Опитані учасники та свідки події,

– звітують правоохоронці.

Постраждалі віком від 35-ти до 63 років. Одна жінка має перелом ключиці.



На людей впали такі металеві букви, їх здуло вітром/ фото з соцмереж



Вікторія Пастухова також поділилася рентгенівським знімком у соцмережах

Наразі поліція проводить перевірку, встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо кваліфікації інциденту.