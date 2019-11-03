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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У центрі Миколаєва металева конструкція впала на людей: 6 осіб у лікарні – фото

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      Металева конструкція впала на людей в центрі Миколаєва
      Металева конструкція впала на людей в центрі Миколаєва / фото із соцмереж

      На людей впала металева конструкція у вигляді трьох букв, що англійською утворювали слово RUN. Їх встановили на Соборній площі міста до бігового півмарафону.

      Триметрова конструкція впала на людей після пориву вітру. Шестеро людей отримали різні травми: від синців до переломів. Про подію на своїй фейсбук-сторінці повідомила одна з травмованих жінок Вікторія Пастухова.

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      Будьте дуже уважні, сьогодні постраждало шестеро осіб. Залізна триметрова конструкція була погана закріплена і при пориві вітру впала на шістьох, в тому числі і на мене – всі постраждали, всі були доставлені в лікарню з травмами,
      – написала жінка.

      Вона також додала до свого допису рентгенівський знімок, який їй зробили у лікарні.


      Жінка написала про інцидент у соцмережах

      Згодом інцидент підтвердили у поліції.

      Встановлена на головній площі міста у рамках проведення напівмарафону "Перемагай легко" металева конструкція впала, зачепивши собою громадян, які перебували поряд. На місці працювали оперативники. Опитані учасники та свідки події,
      – звітують правоохоронці.

      Постраждалі віком від 35-ти до 63 років. Одна жінка має перелом ключиці.


      На людей впали такі металеві букви, їх здуло вітром/ фото з соцмереж


      Вікторія Пастухова також поділилася рентгенівським знімком у соцмережах

      Наразі поліція проводить перевірку, встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо кваліфікації інциденту.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Миколаєва Постраждалі Лікарня Надзвичайні ситуації
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