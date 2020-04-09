У центрі Одеси обвалився будинок: фото
Старовинний будинок обвалився у центрі Одеси на розі вулиці Канатної та провулку Нахімова 9 квітня. Наразі нічого невідомо про постраждалих, однак під завалами може бути перехожий.
Про інцидент повідомляє "Думская". На місці події працюють рятувальники.
Раніше В економічному коледжі на Троїцькій у Одесі знову виникла пожежа: попередня забрала 16 життів
Напередодні будинок почали ремонтувати. Відомо, що робітники від обвалу не постраждали.
Водночас видання зазначає, що "могло завалити перехожого". Станом на 11 ранку завали розбирають працівники ДСНС, а провулок Нахімова та початок вулиці Канатної – перекриті.
Обвалений будинок – пам'ятка архітектури місцевого значення, збудований у 1893 році.
У центрі Одеси обвалився будинок / Фото "Думская"
Читайте також
-
У Києві "мінували" Олександрівську лікарню з хворими на коронавірус: що відомосьогодні , 09:14
-
Просили допомогти, але не віддавали цілі регіони: у Зеленського пояснили співпрацю з олігархамисьогодні , 11:17
-
COVID-19 та смертельні урагани: частина світу, де настав "апокаліпсис"сьогодні , 07:50
-
Курс валют на 9 квітня: долар знову починає дорожчатисьогодні , 08:30
-
Три тижні карантину: аналіз та прогноз ситуації в Українісьогодні , 08:40
-
Коронавірус у Польщі: за добу померла рекордна кількість людейсьогодні , 10:53