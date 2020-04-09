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      У центрі Одеси обвалився будинок: фото

      - Читать новость на русском
      Обвал будинку в Одесі / dumskaya.net

      Старовинний будинок обвалився у центрі Одеси на розі вулиці Канатної та провулку Нахімова 9 квітня. Наразі нічого невідомо про постраждалих, однак під завалами може бути перехожий.

      Про інцидент повідомляє "Думская". На місці події працюють рятувальники.

      Раніше В економічному коледжі на Троїцькій у Одесі знову виникла пожежа: попередня забрала 16 життів

      Напередодні будинок почали ремонтувати. Відомо, що робітники від обвалу не постраждали.

      Водночас видання зазначає, що "могло завалити перехожого". Станом на 11 ранку завали розбирають працівники ДСНС, а провулок Нахімова та початок вулиці Канатної – перекриті.

      Обвалений будинок – пам'ятка архітектури місцевого значення, збудований у 1893 році.

      У центрі Одеси обвалився будинок / Фото "Думская"

       

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації ДСНС Новини Одеси
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