У центрі Одеси поліцейський збив жінку з дитиною: фото, відео

В центрі Одеси – ДТП за участі поліцнйського / Ілюстративне фото

Аварія сталася ввечері 22 січня на розі вулиць Преображенської та Дерибасівської, що у самісінькому центрі Одеси. Поліцейський на власному автомобілі збив 62-річну жінку з дитиною, ті саме перебігали дорогу у невстановленому місці.