У центрі Одеси поліцейський збив жінку з дитиною: фото, відео
Аварія сталася ввечері 22 січня на розі вулиць Преображенської та Дерибасівської, що у самісінькому центрі Одеси. Поліцейський на власному автомобілі збив 62-річну жінку з дитиною, ті саме перебігали дорогу у невстановленому місці.
Внаслідок наїзду жінка отримала травми і була госпіталізована. Про це інформує пресслужба Нацполіції в Одеській області.
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За попередніми даними, дитина тілесних ушкоджень не зазнала.
Місце аварії в Одесі/ фото 048.ua
Місцеві ЗМІ пишуть, що жінка перебігала дорогу разом зі своєю внучкою. У постраждалої – перелом ноги.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що водій був тверезим, поліцейський повертався зі служби додому.
Про подію вже інформували ДБР, найімовірніше, розслідуванням інциденту займуться саме вони.
На Дерибасівській поліцейський збив жінку з дитиною: відео
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