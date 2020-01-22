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      У центрі Одеси поліцейський збив жінку з дитиною: фото, відео

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      В центрі Одеси – ДТП за участі поліцнйського / Ілюстративне фото

      Аварія сталася ввечері 22 січня на розі вулиць Преображенської та Дерибасівської, що у самісінькому центрі Одеси. Поліцейський на власному автомобілі збив 62-річну жінку з дитиною, ті саме перебігали дорогу у невстановленому місці.

      Внаслідок наїзду жінка отримала травми і була госпіталізована. Про це інформує пресслужба Нацполіції в Одеській області.

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      За попередніми даними, дитина тілесних ушкоджень не зазнала.


      Місце аварії в Одесі/ фото 048.ua

      Місцеві ЗМІ пишуть, що жінка перебігала дорогу разом зі своєю внучкою. У постраждалої – перелом ноги.

      Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що водій був тверезим, поліцейський повертався зі служби додому.

      Про подію вже інформували ДБР, найімовірніше, розслідуванням інциденту займуться саме вони.

      На Дерибасівській поліцейський збив жінку з дитиною: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Одеси Поліція Діти і неповнолітні Постраждалі Аварії та ДТП
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