У Вашингтоні площу перед посольством Росії назвуть іменем Бориса Нємцова

Міська рада Вашингтону прийняла рішення назвати площу перед посольством Російської Федерації у США іменем вбитого опозиційного політика Бориса Нємцова.

Про це заявив російських журналіст Володимир Кара-Мурза-молодший на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, рішення про найменування площі вступить в силу до 27 лютого – річниці вбивства політика.

До слова, у Києві теж свого часу обговорювали можливість назвати один із скверів іменем Бориса Нємцова. А у Вінниці запропонували встановити йому пам’ятник.



Нагадаємо, російського опозиціонера Бориса Нємцова вбили пізно ввечері 27 лютого 2015 року в центрі Москви на Великому Москворецькому мосту. Слідство вважає колишнього офіцера чеченського батальйону "Північ" Заура Дадаєва безпосереднім виконавцем вбивства. Його засудили до 20 років колонії строгого режиму. Анзора Губашева, який забрав вбивцю з місця злочину, засудили до 19 років, а його брата Шадіда – до 16 років. Темірлана Ескерханова, який стежив за Нємцовим, суд засудив до 14 років позбавлення волі. Хамзат Баха, який допомагав у підготовці злочину, отримав 11 років. Відбувати покарання засуджені будуть в колонії суворого режиму. Згодом суд дещо пом’якшив вирок вбивцям.