У Ватикані затримали українську журналістку, яка знімала "голу" акцію Femen

У понеділок, 25 грудня, у Ватикані поліція затримала журналістку українського видання "Страна" Анастасію Товт. Вона виконувала редакційне завдання: знімала на свій мобільний телефон акцію активісток Femen.

Про це повідомляє саме видання "Страна".

Згідно з повідомленням, Товт надіслала відео в редакцію, після чого більше не виходила на зв'язок.

Читайте також: Активістка Femen роздяглася перед різдвяною службою у Ватикані (18+)

Згодом у мережі з'явилося фото, на якому видно, що журналістку затримала поліція.



У Ватикані затримали українську журналістку Анастасію Товт

Окрім того, в інтернеті з'явилося і відео затримання Товт. Телеканал Euronews оприлюднив сюжет про те, як на площі Сан П'єтро у Ватикані правоохоронці затримали напівоголену учасницю Femen. В кінці відео видно, що 2 правоохоронців також відводять журналістку "Страни", яка знімала репортаж.

Відео затримання активістки Femen та Анастасії Товт

"Редакція "Страни" наголошує, що Анастасія Товт не є учасницею групи Femen і перебувала у Ватикані за редакційним завданням для написання репортажу", – наголошується у повідомленні видання.