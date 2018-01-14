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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

У вбивці Ноздровської міг бути спільник: Шкіряк розповів деталі слідства

15:26, сьогодні 545 Читать новость на русском
Вбивство Ірини Ноздровської
Вбивство Ірини Ноздровської / Фото з соціальних мереж

У вбивці юристки Ірини Ноздровської міг бути спільник. При цьому цей злочин не має політичного підґрунтя і мотивований виключно особистою неприязню двох сімей.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" розповів радник глави МВС України Зорян Шкіряк.

"Слідство не закінчено, є всі підстави вважати, що були особи, які знали про цей злочин, але промовчали, а це кримінальна відповідальність. Вони стануть підозрюваними після того як їм висунуть підозру", – розповів Шкіряк.

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Водночас радник глави МВС зазначив, що широкий розголос схожих справ часто шкодить слідству.

"Ось навіть те, що були опубліковані відео після трагедії з Павлом Шереметом, тільки завадило слідству", – пригадав Шкіряк.

"Коли адвокат Ноздровської казав, що їх не допускають до слідства, то тільки 2 дні тому (розмова відбулася у п'ятницю, 12 січня) надійшов від них офіційний запит про прохання щодо ознайомлення з матеріалами. Після цього слідчий вирішує, до яких саме матеріалів слідства допускати. Це ж слідство, не можна доповідати про кожен крок, якщо дійсно хочете дізнатися правду і щоб винний поніс покарання", – резюмував радник міністра.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині знайшли мертвою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. 9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської.

Теги: Жертви Новини України Ірина Ноздровська Розслідування Кримінальні новини Зорян Шкіряк Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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