У Великобританії можуть ввести податок для Facebook, Google і WhatsApp

У Великій Британії для таких компаній як Facebook, Google і WhatsApp можуть ввести "багатомільйонні податки", якщо вони відмовляться співпрацювати з урядом країни в боротьбі з тероризмом.

Про це в інтерв'ю The Sunday Times розповів міністр безпеки Британії Бен Уоллес. У розмові з виданням міністр назвав ці компанії "безжальними спекулянтами", які не допомагають державі боротися з терористичною загрозою.

За словами міністра, технологічні гіганти зробили життя потенційних терористів "занадто легким", оскільки відмовилися видаляти екстремістські матеріали і посібники з виготовлення бомб. Міністр підкреслив, що широке поширення серед потенційних терористів отримав WhatsApp.

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Якщо вони і далі будуть не готові до співпраці, ми розглянемо можливість ввести податок, який буде або стимулом до співпраці, або компенсацією за їхню бездіяльність,

– сказав Уоллес.

Як пояснив міністр, ці компанії можуть "безжально" продавати дані користувачів кредитним організаціям, але не надають цю ж інформацію "демократично обраному уряду".