У Великобританії вперше за 25 років народилося біле ведмежа

Вперше за останні 25 років у парку дикої природи Хайленд, що в Шотландії, народився білий ведмідь.

Про це повідомляє The Guardian.

Радісна новина з'явилася через 24 години після того, як біле ведмежа, що народилося у берлінському зоопарку, померло у віці 26 днів.

Співробітники Королівського зоологічного товариства Шотландії визнали, що перші три місяці найбільш небезпечні для малюка, а відвідування ведмедів буде заборонено вже найближчим часом.

Хоча ми дуже схвильовані, ми не святкуємо передчасно, оскільки у білих ведмедів спостерігається висока смертність в перші тижні життя через їх нерозвинену імунну систему. Будь-яке порушення їхнього ритму життя спричинить смерть новонародженого,

– повідомив доглядач парку Ун Річардсон.

Новонароджені ведмежата сліпі і важать трохи більше, ніж морська свинка. Вони відкривають очі лише через декілька місяців. Перший час дітлахи білих ведмедів повністю залежать від своєї матері.

Сім'я білих велетнів, в якій дочекалися поповнення, буде недоступна відвідувачам парку до березня. За словами доглядача, це дасть шанс ведмежаті вижити.