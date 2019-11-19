У військовій частині на Львівщині сталася пожежа, загинув офіцер: фото

В одній із військових частин на Львівщині, що у місті Старичі Яворівського району, сталася серйозна пожежа. Через вогонь загинув офіцер.

Ще один постраждав, про це повідомляє пресслужба Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України.

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Вогонь у військовій частині спалахнув 19 листопада близько 5:00 ранку.

Внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один дістав травм і з опіками був оперативно доставлений до Центральної районної лікарні міста Новояворівськ. Пожежа локалізована,

– повідомляють там.

Причини та обставини події з'ясовують представники Військової служби правопорядку ЗС України та Національної поліції України.

На момент прибуття першого підрозділу рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем, пише Zaxid.net, посилаючись на рятувальників. Пожежу загасили о 8 ранку, приміщення повністю згоріло.

Загиблий — офіцер 1975 року народження. Постраждалий – чоловік 1978 року народження.



Пожежа у військовій частині на Львівщині/ ДСНС

Ймовірні причини займання

Займання виникло не в казармах, про це виданню сказав речник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, якій підпорядковується Яворівський полігон, Антон Миронович.

Ймовірною попередньою причиною виникнення пожежі є коротке замикання. Людей у приміщенні, де виникла пожежа, практично не було, крім тих, що несли службу. Евакуація не проводилась.

Пожежа у військовій частині на Львівщині/ ДСНС