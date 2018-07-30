У яких країнах світу найдешевший та найдорожчий бензин: оприлюднено рейтинг

На сьогодні найвищі ціни на паливо в Гонконзі. А найдешевше паливо у Венесуелі.

Агентство Bloomberg склало рейтинг країн світу за рівнем цін на бензин. Ситуацію з цінами на паливо вивчали у 61 країні.

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За даними агентства, лідером по найнижчій ціні за бензин є Венесуела: за літр бензину у країні треба заплатити всього 0,01 долара. На другому місці – Іран з ціною 0,28 долара , на третьому – Кувейт 0,35 долара.

Найдорожчий бензин виявився в Нідерландах – 1,93 долара за літр, Норвегії 2,02 долара і Гонконгу 2,10 долара .

Загалом, Топ-10 країн з найдешевшим паливом (ціна за 1 л бензину) виглядає так:

Венесуела – 0,01 долара

Іран – 0,28 долара

Кувейт – 0,35 долара

Нігерія – 0,42 долара

Єгипет – 0,43 долара

Саудівська Аравія – 0,54 долара

Малайзія – 0,55 долара

Індонезія – 0,68 долара

ОАЕ – 0,68 долара

Росія – 0,72 долара

Україна до рейтингу не ввійшла.