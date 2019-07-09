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      У якому стані зараз АЕС та чи загрожує Україні другий Чорнобиль

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      Серіал "Чорнобиль" знову нагадав про трагедію, що сталася на Чорнобильській АЕС 33 роки тому. І фізики-ядерники, і суспільство мало би зробити висновки, проте чи зробили?

      Німеччина планує закрити всі атомні електростанції. Натомість Україна продовжує терміни експлуатації реакторів та планує нарощувати галузь.

      Важливо! Саркофаг у ЧАЕС вперше показали зсередини: приголомшливі фото та відео

      На сьогодні в Україні, не враховуючи зупинену Чорнобильську, працюють 4 атомні електростанції – Рівненська, Хмельницька, Южноукраїнська та найпотужніша в Європі – Запорізька. Загалом на них розміщено 15 енергоблоків.

      Разом ці станції виробляють більше 50% електроенергії в України. Свій 30-ти річний проектний ресурс уже вичерпали 8 енергоблоків, а на початок 2020 року таких буде ще 4. Тому в найближчі 20 років може постати питання про зупинку цих блоків.

      Як виглядають українські атомні електростанції: фото

      Але на все це потрібні час та кошти, яких у Енергоатому немає. Виведення одного енергоблоку складається з кількох етапів: зупинка реактора, видалення ядерного палива та радіоактивних речовин, стадія витримки та остаточний демонтаж споруд реактора після дезактивації.

      Увесь цей процес займає близько 50 років. Проте, енергетики запевняють – вимикати діючі енергоблоки найближчим часом не планують.

      Такий тип реакторів, як на Чорнобильській АЕС – в Україні зараз не експлуатується. Усі 15 реакторів, які зараз використовуються, являють собою абсолютно іншу конструкцію – це водо-водяні реактори під тиском, які мають корпус та герметичну оболонку на відміну від реакторів РБМК,
      – каже медіадиректорка асоціації Український ядерний форум Ольга Кошарна.

      Чи загрожує Україні другий Чорнобиль?

      Саме через такі конструктивні особливості термін експлуатації блоків можна продовжувати. А вибухнути цей тип реакторів просто не може – нема чому вибухати.

      Віце-президент компанії Енергоатом Володимир Пишний говорить про безпечне продовження терміну експлуатації реакторів – навіть після 60 років їх роботи.

      До теми: Чорнобиль: 12 фактів про аварію, місто і тварин 

      Зазначимо, що найближчим часом чекають на введення в роботу 2 блоки на Хмельницькій АЕС. А потім в Україні будуватимуть так звані модульні енергоблоки меншої потужності. Які, за словами енергетиків, є ще більш безпечними. Проте ресурс будь-якого енергоблоку не вічний, і колись їх доведеться виводити з експлуатації остаточно.

      Альтернативою ядерній енергетиці можуть стати сонячна та вітрова енергетика, але зараз в Україні їх надто мало. Тож, зупиняти та утилізувати українські атомні реактори доведеться вже наступному поколінню українців.

      Чорнобиль
      Чорнобильська катастрофа у цифрах

      Що сталось на Чорнобильській АЕС – відео

       

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      Автор: Олексій Печій
      Теги: Новини України Екологія Електроенергія АЕС Чорнобиль Рівне Новини Хмельницького Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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