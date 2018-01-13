У Замбії почались вуличні заворушення через "холерні" обмеження: 55 затриманих

Щоб зупинити розповсюдження інфекції, влада ввела певні обмеження на вуличну торгівлю. Це викликало хвилю обурення серед місцевого населення.

Внаслідок стрімкого поширення епідемії холери, влада Замбії заборонила вуличну торгівлю і публічні зібрання, пише Reuters. Це спричинило стихійні заворушення, які почались після запровадження комендантської години й заборони на вуличну торгівлю в густонаселеному районі Каньяма.

Протестувальники розбили вікна в місцевому поліцейському відділку, спалили службову машину і кілька годин закидали камінням правоохоронців.

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Поліції довелось застосувати проти учасників заворушень силу, зокрема у хід пішов сльозогінний газ. У результаті, поліція заарештувала 55 учасників протесту в столиці країни Лусаці. Також постраждав 1 правоохоронець.

Епідемія холери в Замбії почалася в жовтні і від неї вже загинули 70 осіб. Влада заборонила вуличну торгівлю і публічні зібрання, щоб зупинити поширення інфекції.