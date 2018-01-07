У Запоріжжі фура не розминулася зі "швидкою": фото
15:36, сьогодні 987 Читать новость на русском
На центральному проспекті Запоріжжя 7 січня зіткнулися фура "АТБ" і машина швидкої допомоги, яка везла хворого.
Про це повідомляє місцеве видання 061.ua.
За словами голови профспілки медиків Анатолія Сидоренка, о 1:35 його колеги-медики везли пацієнта в лікарню. На світлофорі на перехресті проспекту Соборної та проспекту Металургів вантажівка поїхала на червоне світло, через що автомобілі зіткнулися.
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Медики викликали ще одну машину швидкої допомоги, щоб госпіталізувати хворого.
На щастя, серйозних травм у медиків і пацієнта не діагностували.
Джерело: 24 Канал
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