У Запоріжжі фура не розминулася зі "швидкою": фото

На центральному проспекті Запоріжжя 7 січня зіткнулися фура "АТБ" і машина швидкої допомоги, яка везла хворого.

Про це повідомляє місцеве видання 061.ua.

За словами голови профспілки медиків Анатолія Сидоренка, о 1:35 його колеги-медики везли пацієнта в лікарню. На світлофорі на перехресті проспекту Соборної та проспекту Металургів вантажівка поїхала на червоне світло, через що автомобілі зіткнулися.

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Медики викликали ще одну машину швидкої допомоги, щоб госпіталізувати хворого.

На щастя, серйозних травм у медиків і пацієнта не діагностували.