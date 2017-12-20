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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Запоріжжі на центральному ринку сталася масштабна пожежа

18:11, сьогодні 366 Читать новость на русском

На центральному ринку Запоріжжя "Анголенко" по вулиці Базарній почалася масштабна пожежа, внаслідок якої горіли 7 торгівельних кіосків.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

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Зазначається, що 20 грудня о 15:27 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на території "Центрального ринку" сталася пожежа. Як з’ясувалося на місці події, на території ринку горіли 7 торгівельних кіосків, в яких знаходився одяг, взуття, предмети побуту.

Протягом півгодини рятувальникам вдалось загасити полум’я, запобігши розповсюдженню вогню на більш значну площу, за допомогою дев’яти пожежних машин.

За інформацією рятувальників, постраждалих від пожежі немає. За попередньою інформацією, причиною пожежі став обігрівач, який загорівся.

У Запоріжжі горів центральний ринок

Теги: Новини України Пожежа Запоріжжя ДСНС Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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