У Запоріжжі підліток вижив після ураження струмом у 10 тисяч вольт

14-річний хлопець заліз до електрощитової й взявся голими руками за електричні запобіжники. Через нього пройшла величезна напруга, проте медики встигли надати йому допомогу й підліток вижив.

У хлопця – опіки другого і третього ступеня, постраждало приблизно 30% шкіри.

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"Найнебезпечніше – не опіки, а порушення роботи серця. Зупинка серця може статися під час ураження струмом, а може і через деякий час. Саме тому він потребує тривалого лікування", – пояснив Ігор Шостов, завідувач підстанції швидкої допомоги "Правобережна".

Після того, як хлопця вдарило струмом, у частині мікрорайону вибило електрику.



Трансформаторна підстанція у Запоріжжі

За словами постраждалого, трансформаторна підстанція не була закрита, тож потрапити туди було нескладно. Енергетики ж переконують, що це – неправда.

За попередньою інформацією, підліток сам збив замок електрощитової й самовільно туди проник. Неважливо, які були його мотиви, він порушив правила електробезпеки,

– прокоментувала Зореслава Цупренко, речниця ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Що ж сталося насправді, зараз з'ясовує поліція. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактами службової недбалості. Санкція статті передбачає позбавлення полі на строк від двох до п'яти років.



У Запоріжжі підлітка ударило струмом

Трагедія на Тернопільщині

Це – вже не перший такий випадок за місяць. Наприкінці березня під час гри у хованки 10-річний хлопчик заліз в електричну підстанцію. Через дитину пройшла напруга у 10 тисяч вольт й вона згоріла живцем.

Як він туди потрапив, досі не встановили. Енергетики також переконували, що підстанція була закрита. Винних у трагедії не назвали досі.