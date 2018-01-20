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У Запоріжжі повторно затримали росіянина, який воював у Сирії

13:54, сьогодні 1005 Читать новость на русском
Суд в Одесі залишив росіянина під вартою
Суд в Одесі залишив росіянина під вартою

Суд у Запоріжжі обрав запобіжний захід громадянинові Росії Аріф Джабаровe у вигляді екстрадиційного арешту на термін два місяці – до 18 березня 2018 року. Джабаров, був затриманий за запитом ФСБ Росії. Йому інкримінують участь в бойових діях на території Сирії.

Як пише "Радіо Свобода", у грудні 2017 року Шевченківський районний суд Запоріжжя заарештував Джабарова за запитом ФСБ Росії на 30 днів. Джабаров прибув до Запоріжжя з Туреччини, де жив з 2012 року. В аеропорту він просив прикордонників надати йому можливість звернутися в міграційну службу України з метою отримання притулку, однак йому відмовили. Після цього Джабаров порізав собі вени і був затриманий поліцією.

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Шевченківський районний суд Запоріжжя 17 січня відхилив два клопотання прокуратури – про продовження терміну арешту і утримання під вартою Джабарова. Однак уже 18 січня співробітники поліції затримали його при виході з СІЗО, а прокуратура звернулася до Жовтневого районного суду Запоріжжя про обрання нового запобіжного заходу.

Клопотання захисників Джабарова про незаконність утримання під вартою суд відхилив.

Також суддя Лідія Клименко за клопотанням прокурора заборонила представникам Радіо Свобода здійснювати відеозйомку при розгляді справи по суті.

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На території Росії Джабарову інкримінують частину 2 статті 208 Кримінального Кодексу Росії (участь у збройних формуваннях, не передбачених федеральним законодавством Росії, а також участь на території іноземної держави в збройних формуваннях, не передбачених законодавством цієї держави, з метою, яка суперечить інтересам Російської Федерації).

Теги: Новини України Запоріжжя Війна у Сирії ФСБ
Джерело: 24 Канал
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