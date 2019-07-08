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      Відбувся наймасовіший заплив через Дніпро в історії України: фото та відео

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      У Запоріжжі вже вдруге відбувся масовий заплив через Дніпро Riverman 2019. Учасники мали перепливти з одного берега на інший, здолавши один кілометр.

      Запорізький заплив через Дніпро став наймасовішим в історії України: в ньому взяли участь понад 500 осіб.

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      Серед них були як чинні кандидати та майстри спорту, так і аматори, для яких головне не перемога, а участь. Адже виросли на Дніпрі, і плавають хоч і не швидко, зате впевнено.

      Задля безпеки учасники пливли із надувними буйками на поясі. Також їх супроводжували рятувальникам. З берега відчайдухів підтримували глядачі.

      Масовий заплив у Запоріжжі
      Масовий заплив у Запоріжжі

      "Львів, Івано-Франківськ, Київ, Миколаїв, Одеса, Маріуполь – практично вся Україна тут представлена. У нас є учасники з Росії, з Білорусі. Якщо не зраджує пам'ять, з Молдови також є", – розповів організатор події Павло Морозов.

      Стартували учасники на Хортиці. Звідти пливли до протилежного берега, де розташований центральний пляж Запоріжжя.


      Масовий заплив у Запоріжжі

      Найшвидше подолали відстань у кілометр плавці-професіонали – криворіжець Володимир Вороньков та запоріжанка Надія Іванова.

      Володимир Вороньков
      Володимир Вороньков

      28-річний Володимир – член збірної команди України з плавання на відкритій воді, а 17-рвчна Надія – майстер спорту з плавання.

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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Плавання
      Джерело: 24 канал
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