Відбувся наймасовіший заплив через Дніпро в історії України: фото та відео

У Запоріжжі вже вдруге відбувся масовий заплив через Дніпро Riverman 2019. Учасники мали перепливти з одного берега на інший, здолавши один кілометр.

Запорізький заплив через Дніпро став наймасовішим в історії України: в ньому взяли участь понад 500 осіб.

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Серед них були як чинні кандидати та майстри спорту, так і аматори, для яких головне не перемога, а участь. Адже виросли на Дніпрі, і плавають хоч і не швидко, зате впевнено.

Задля безпеки учасники пливли із надувними буйками на поясі. Також їх супроводжували рятувальникам. З берега відчайдухів підтримували глядачі.



Масовий заплив у Запоріжжі

"Львів, Івано-Франківськ, Київ, Миколаїв, Одеса, Маріуполь – практично вся Україна тут представлена. У нас є учасники з Росії, з Білорусі. Якщо не зраджує пам'ять, з Молдови також є", – розповів організатор події Павло Морозов.

Стартували учасники на Хортиці. Звідти пливли до протилежного берега, де розташований центральний пляж Запоріжжя.



Масовий заплив у Запоріжжі

Найшвидше подолали відстань у кілометр плавці-професіонали – криворіжець Володимир Вороньков та запоріжанка Надія Іванова.



Володимир Вороньков

28-річний Володимир – член збірної команди України з плавання на відкритій воді, а 17-рвчна Надія – майстер спорту з плавання.