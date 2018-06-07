У Запоріжжі водій маршрутки назвав АТОшника – "халявщиком" і відмовив у безкоштовному проїзді

Так бурхливо відреагував водій маршрутки у Запоріжжі на посвідчення учасника бойових дій, що надає пасажирові право на безкоштовний проїзд.

Інцидент стався в 75-ій маршрутці міста Запоріжжя.

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Водій заявив, що у нього приватний транспорт, а військовим треба брати приклад з радянської армії, яка звільнила усю країну.

У війнушки вони грають, б**н. У 1943-1945 роках країну звільнили, а ви за чотири роки якихось два міста не можете звільнити,

– сказав водій.

Відео, яке зняв ветеран АТО

Згодом, водій почав виправдовуватись, що боєць був п'яним. Однак, з відео чути, що військовий тверезий. А за грубі висловлювання горе-водія уже звільнили.

Нагадаємо, що колишні бійці антитерористичної операції вирішили запустити власний сервіс таксі Veterano Cab. Засновник піцерії Pizza Veterano Леонід Остальцев зазначив, що робота сервісу мала стартувати з 25 квітня.