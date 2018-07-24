У Запорізькій області сталася аварія на залізничній станції: постраждало 26 людей

У Запорізькій області на залізничній станції Пологи у пасажирському поїзді № 227 Київ-Бердянськ постраждало 26 пасажирів. Ушкодження пасажири отримали під час підведення локомотива до пасажирського поїзда.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

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Сьогодні вранці на станції Пологи (Запорізька область) у ході підведення локомотива до пасажирського поїзда № 227 Київ – Бердянськ було допущено перевищення швидкості під час з’єднання, що призвело до травмування пасажирів (забиття, садна, опіки тощо),

– йдеться у повідомленні.

Як додалиу в Укрзалізниці, за попередньою інформацією медичну допомогу надано 26 пасажирам. Двох пасажирів – жінку з дитиною – госпіталізовано до Пологівської міської лікарні.

Пасажирський поїзд відправлений за маршрутом слідування із затримкою на 1 годину 35 хвилин.