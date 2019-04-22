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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      У Зеленського не обіцяють знизити тарифи на комуналку

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      У Зеленського заявляють, що не обіцяють знизити тарифи на комунальні послуги
      У Зеленського заявляють, що не обіцяють знизити тарифи на комунальні послуги

      У переможця президентських виборів Володимира Зеленського заявляють, що не обіцяють знизити тарифи на комунальні послуги, але сподіваються, що після зниження рівня корупції це стане можливо.

      Про це в ефірі одного з телеканалів сказав політконсультант кандидата Дмитро Разумков.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

      Відповідаючи на запитання, чи буде Зеленський добиватися зниження комунальних тарифів, на яке найбільше розраховують українці у перші 100 днів президентства, Разумков сказав: "Це не зовсім прерогатива президента".

      Читайте також: Другий тур виборів Президента України-2019: як і за кого голосували в областях

      Якщо ми говоримо про корупційну складову, яка часто лежить в основі тарифів – то позиція президента багато в чому може вплинути на процес. Обіцяти, що це станеться через день-два – не може. Це процес, який буде не простим, цей процес доведеться пройти і Зеленському, і його команді, й українському народу,
      – сказав він.

      Нагадаємо, у своїй передвиборній кампанії Зеленський говорив про "проблеми, які дуже сильно хвилюють народ України": "Дам підказку: на "т" починається, на повний капець закінчується – тарифи на комуналку".


      При цьому, за даними опитування КМІС, найбільше українці хочуть, щоб новообраний президент за перші 100 днів роботи знизив тарифи на комунальні послуги, зняв недоторканність з депутатів, президента і суддів, а також почав або прискорив найбільш резонансні розслідування корупційних справ.

      Читайте також: Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України

      Результати голосування у другому турі президентських виборів

      blog_ava
      Як голосували у другому турі президентських виборів-2019: головне
      сьогодні
      46088
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Тарифи ЖКГ Корупція
      Джерело: 24 канал
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