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      У жахливій пожежі в Дніпрі загинуло троє людей

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      У Дніпрі в жахливій пожежі загинуло троє людей
      У Дніпрі в жахливій пожежі загинуло троє людей / ДСНС

      У Дніпрі на другому поверсі п'ятиповерхівки у квартирі спалахнув вогонь. В результаті пожежі загинули чоловік з дружиною та їхній дворічний син, ще одного хлопчика доправили до лікарні.

      За словами рятувальників, полум'я зайнялось у коридорі однокімнатної квартири, саме це а також ґрати встановлені на вікнах стали перешкодою для того, аби сім'я змогла вибратись із палаючого приміщення.

      Читайте також: 18-річна чемпіонка Європи разом зі своїм хлопцем загинула під час пожежі

      У поліції вважають, що це було коротке замкнення електроприладів у коридорі даної квартири. "На місці був знайдений обгорівший роутер та інші електроприлади. Що спричинило пожежу – встановить лабораторія", – сказав начальник обласного оперативно-координаційного центру Олег Кушнірук.

      Рятувальники ліквідували пожежу в квартирі
      Рятувальники ліквідували пожежу в квартирі

      Відомо, що ще одну дитину чотирьох років вдалося врятувати, хлопчика було доправлено до лікарні.

      У дитини термічний опік обох нижніх кінцівок, опіки дихальних шляхів і отруєння димом. Стан залишається важким, якісь прогнози можна буде дати після 1-2 доби,
      – розповів лікар-анестезіолог Сергій Єгоров.

      До слова, 1 листопада на Рівненщині загорівся дизельний поїзд "Удрицьк–Сарни–Здолбунів", який перевозив пасажирів. До гасіння пожежі залучили навіть пожежний поїзд "Укрзалізниці". Постраждалих немає.

      Теги: Новини України Пожежа Новини Дніпра Жертви Діти і неповнолітні ДСНС
      Джерело: 24 канал
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