У зоні АТО зазнав поранення військовий
06:17, сьогодні 146 Читать новость на русском
Під час проведення інженерних робіт на донецькому напрямку отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних Сил України.
Про це повідомили у прес-центрі АТО.
Його оперативно доставили до військового госпіталю та надали необхідну медичну допомогу. Життю українського воїна ніщо не загрожує.
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Військові медики характеризують стан його здоров’я як задовільний.
У штабі додали, що впродовж 18 січня у результаті ворожих обстрілів жоден наш військовослужбовець не загинув і не був поранений.
Джерело: 24 Канал
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