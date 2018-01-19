У зоні АТО зазнав поранення військовий

Під час проведення інженерних робіт на донецькому напрямку отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

Його оперативно доставили до військового госпіталю та надали необхідну медичну допомогу. Життю українського воїна ніщо не загрожує.

Читайте також: Терористи обстріляли вулицю, на якій гуляли діти

Військові медики характеризують стан його здоров’я як задовільний.

У штабі додали, що впродовж 18 січня у результаті ворожих обстрілів жоден наш військовослужбовець не загинув і не був поранений.