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Уберегти від власних помилок: українці масово діляться в мережі історіями про заробітчанство

324 Читать новость на русском
Заробітчани
Заробітчани / 5.ua

В окремі блоки можна згрупувати повідомлення про невідповідні до обіцяних умови проживання, виплату зарплатні та інші "сюрпризи".

Історіями про невдалий досвід роботи за кордоном рясніють уже окремі інтернет-розділи. Про це повідомляє "5 канал".

Аби вберегти від своїх помилок інших, люди використовують усі доступні джерела передачі інформації. Наприклад – власноруч знімають свої розповіді на телефони і викладають для загального перегляду, повідомляють журналісти. І одразу наводять приклади одкровень заробітчан.

"Десь о 1-й годині ночі ми заснули вчора. І сьогодні о 6-й ранку підйом. О 6:45 ми вже виїжджаємо, і знову цілий день робота. Поспали 5 годин і знову на поле, працювати цілий день", – розповідає українець, що працює за кордоном.

"Друзі, я вас трошки розчарую. Зніміть усі рожеві окуляри", – закликає інший громадянин України, добровільно повідомляючи в мережі про реальну ситуацію на заробітках.

В окремі блоки можна згрупувати повідомлення про невідповідні до обіцяних умови проживання, виплату зарплатні та інші "сюрпризи". Адвокат Едуард Ковтун пояснює, що зазвичай так відбувається, бо в трудових мігрантів можливості для захисту своїх прав – досить обмежені.

"По-перше, це нелегальне становище самого мігранта, позбавляє його можливості звернутися в судові органи у тих країнах. По-друге, незнання мови, незнання менталітету позбавляє можливості розуміти те, як захищати свої права", – зазначив Ковтун.

Теги: Новини України Заробітчани
Джерело: 24 Канал
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