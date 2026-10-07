Наразі відомо про сімох загиблих, але завали ще розбирають. Про це пише Денис Казанський.

Який диктатор, такий і подарунок

Це, звичайно, не вкладається в голові, яким же кінченим психопатом потрібно бути, щоб на свій день народження влаштовувати масові ракетні обстріли як подарунок самому собі. Щоб отримувати у такий день задоволення від смерті та страждань інших людей.

Інший би, навпаки, на честь свята оголосив би день тиші, без убивств та обстрілів. А Путін чекав, збирав ракети, щоб потім розглядати фотки зруйнованих п'ятиповерхівок.

Адже це вже давно не війна, а чистий садизм.

Наслідки ракетних ударів 7 жовтня:



