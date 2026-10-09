Подробиці повідомляє Нацполіція Рівненської області.

Як 14-річна дівчина виконувала російський наказ?

Неповнолітня жителька Рівного познайомилася в месенджері Telegram з громадянином Росії, який діяв за прямою вказівкою працівника ФСБ. Представник ворожих спецслужб замовив підлітку вбивство українського захисника за допомогою метадону, пообіцявши за це виїзд на підконтрольну Росії територію.

Наприкінці січня дівчина прибула до орендованої квартири, розлила алкоголь у бокали та додала туди наркотичну речовину, отриману через поштовий сервіс. Невдовзі до помешкання прийшов 27-річний військовослужбовець, із яким вона познайомилася в мережі за 10 днів до цього.

Вбивство під час відеодзвінка та нові епізоди злочинів

Після вживання отруєного напою військовий знепритомнів. Тоді фігурантка під час прямого відеозв'язку з російським куратором почала душити чоловіка, внаслідок чого той помер від механічної асфіксії.

Докази на місці інциденту: дивіться фото поліції

Правоохоронці затримали підозрювану та взяли її під варту. Наразі поліцейські встановили особи куратора та організатора злочину, матеріали щодо яких розслідують слідчі СБУ.

Слідчі з'ясували, що раніше підлітка підпалила у Рівному військовий автомобіль Opel Campo. За цю диверсію куратори обіцяли дівчині тисячу доларів, проте грошей вона так і не отримала.

Обвинувачення за фактами умисного вбивства, державної зради, перешкоджання діяльності ЗСУ та умисного знищення майна вже скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські спецслужби активно залучають неповнолітніх до підривної діяльності. Зокрема, у Хмельницькому 16-річний підліток виготовив вибухівку для теракту проти військового, а на Київщині юнаків змушували вчиняти диверсії на дорогах через шантаж і фейкові акаунти в соцмережах.