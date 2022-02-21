Кілька років тому всю країну шокувала трагедія у Львові, де на переповненому сміттєвому полігоні стався справжній сміттєвий зсув, в якому загинули люди. Гостро стоїть сміттєва проблема і в Києві, де існуючі полігони також переповнені.

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При цьому на звалища кожен день потрапляє дуже багато цінної сировини, яку можна переробити і використовувати.

Проблему побутових відходів необхідно вирішувати

У розвинених європейських країнах давно вже зрозуміли, що проблему побутових відходів необхідно вирішувати, в іншому випадку звалища просто поглинуть величезні території дорогої землі і отруять грунтові води.

Тому в Європі стали системно працювати над тим, щоб на звалища потрапляло якомога менше сміття. Для цього там стали налагоджувати систему сортування та переробки відходів.

На щастя, останнім часом така робота стала проводитися і у нас. У різних містах будуються лінії сортування сміття, з'являються контейнери для роздільного збору відходів, куди можна викинути пластик, скло і метал.



Контейнери для роздільного збору відходів / Фото Unsplash

Однак, сміттєпереробна галузь в нашій країні поки ще знаходиться в зародковому стані. І щоб зрозуміти, як все повинно працювати в ідеалі та до чого нам всім прагнути, слід поглянути на досвід передових держав, яким вдалося практично повністю відмовитися від вивезення відходів на звалища.

Найпрогресивніші країни

Найпрогресивнішими країнами в галузі поводження з відходами вважаються країни Скандинавії. І їхні досягнення справді вражають. Наприклад, у Швеції переробляється 99% всіх побутових відходів.

Близько 34% відходів там використовується як вторсировина. Близько 50% спалюється для отримання електроенергії. А ще 15% відправляються на компост і використовуються для отримання біогазу.

Зверніть увагу! Схожа ситуація у Фінляндії. Тут, за офіційними даними, утилізується близько 97% сміття. Біля половини всіх відходів при цьому відправляється на сміттєспалювальні заводи.

Оскільки в Швеції й Фінляндії немає своїх запасів нафти і газу, то питання енергонезалежності в цих державах стоять дуже гостро, і вони використовують будь-яку можливість для того, щоб замінювати вуглеводні іншими, альтернативними джерелами енергії.

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Побутові відходи стали одним з таких альтернативних джерел.

Концепт Waste to energy

В рамках цієї стратегії реалізується концепт Waste to energy – енергія з відходів. У Швеції з року в рік спалюється все більше сміття, в тому числі завезеного з інших держав.

За рахунок цього виробляється енергія, яку використовують для забезпечення електроенергією і теплом будинків в зимовий час по всій країні. Зараз в країні функціонує понад 30 сміттєспалювальних заводів.



У світі активно переробляють сміття / Фото Unsplash

Біогаз, отриманий зі сміття, також використовується для отримання електроенергії. А крім того, як паливо для міського транспорту. Вже зараз значна частина муніципального транспорту в Швеції їздить на біогазі.

Людей вчать правильно розділяти сміття

Щоб система збору відходів могла функціонувати, жителів скандинавських країн ще в дитячому садку вчать правильно розділяти сміття.

Шведи відповідально поставилися до сортування і за кілька десятиліть звикли розкладати сміття по фракціях: біля будинків зазвичай стоять контейнери для прийому:

паперу;

скла;

металу;

пластика;

залишків їжі;

відходів, що не переробляються.

Крім цього шведи передбачили цілу систему, яка стимулює громадян менше смітити, а виробників – замислюватися про утилізацію їхніх товарів. Для цього була введена система заставної вартості, коли товар у перероблюваній упаковці продається з невеликою надбавкою.

Якщо потім здати банку або пляшку в спеціальний автомат, він поверне частину грошей.

Досвід скандинавських держав показує, що за належного рівня організації процесів, сміття з великої екологічної проблеми перетворюється на джерело цінної сировини та електроенергії.

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Завдяки організації сортування та переробки відходів наша країна може створити цілу галузь промисловості. Яка, в свою чергу, дасть тисячі робочих місць, податкові надходження до бюджету, а також дозволить скоротити закупівлі імпортних енергоносіїв.