Несколько лет назад всю страну шокировала трагедия во Львове, где на переполненном мусорном полигоне случился настоящий мусорный оползень, в котором погибли люди. Остро стоит мусорная проблема и в Киеве, где существующие полигоны также переполнены.

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При этом на свалки каждый день попадает очень много ценного сырья, которое можно переработать и использовать.

Проблему бытовых отходов необходимо решать

В развитых европейских странах давно уже поняли, что проблему бытовых отходов необходимо решать, в противном случае свалки просто поглотят огромные территории дорогостоящей земли и отравят грунтовые воды.

Поэтому в Европе стали системно работать над тем, чтобы на свалки попадало как можно меньше мусора. Для этого там стали налаживать систему сортировки и переработки отходов.

К счастью, в последнее время такая работа стала проводиться и у нас. В разных городах строятся линии по сортировке мусора, появляются контейнеры для раздельного сбора отходов, куда можно выбросить пластик, стекло и металл.



Контейнеры для раздельного сбора отходов / Фото Unsplash

Однако, мусороперерабатывающая отрасль в нашей стране пока еще находится в зачаточном состоянии. И чтобы понять, как все должно работать в идеале и к чему нам всем стремиться, следует взглянуть на опыт передовых государств, которым удалось практически полностью отказаться от вывоза отходов на свалки.

Самые прогрессивные страны

Самыми прогрессивными странами в области обращения с отходами считаются страны Скандинавии. И их достижения поистине впечатляют. Например, в Швеции перерабатывается 99% всех бытовых отходов.

Около 34% отходов там используется как вторсырье. Около 50% сжигается для получения электроэнергии. А еще 15% отправляются на компост и используются для получения биогаза.

Обратите внимание! Похожая ситуация в Финляндии. Здесь по официальным данным утилизируется порядка 97% мусора. Около половины всех отходов при этом отправляется на мусоросжигательные заводы.

Поскольку в Швеции и Финляндии нет своих запасов нефти и газа, то вопросы энергонезависимости в этих государствах стоят очень остро, и они используют любую возможность для того, чтобы заменять углеводороды другими, альтернативными источниками энергии.

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Бытовые отходы стали одним из таких альтернативных источников.

Концепт Waste to energy

В рамках этой стратегии реализуется концепт Waste to energy – энергия из отходов. В Швеции из года в год сжигается все больше мусора, в том числе завезенного из других государств.

За счет этого производится энергия, которую используют для обеспечения электроэнергией и теплом домов в зимнее время по всей стране. Сейчас в стране функционирует более 30 мусоросжигательных заводов.



В мире активно перерабатывают мусор / Фото Unsplash

Биогаз, полученный из мусора, также используется для получения электроэнергии. А кроме того, в качестве топлива для городского транспорта. Уже сейчас значительная часть муниципального транспорта в Швеции ездит на биогазе.

Людей учат правильно разделять мусор

Чтобы система сбора отходов могла функционировать, жителей скандинавских стран еще в детском саду учат правильно разделять мусор.

Шведы ответственно отнеслись к сортировке и за пару десятилетий привыкли раскладывать мусор по фракциям: возле домов обычно стоят контейнеры для приема:

бумаги;

стекла;

металла;

пластика;

остатков пищи;

неперерабатываемых отходов.

Помимо этого шведы предусмотрели целую систему, стимулирующую граждан меньше мусорить, а производителей – задумываться об утилизации их товаров. Для этого была введена система залоговой стоимости, когда товар в перерабатываемой упаковке продается с небольшой надбавкой.

Если потом сдать банку или бутылку в специальный автомат, он вернет часть денег.

Опыт скандинавских государств показывает, что при надлежащем уровне организации процессов, мусор из большой экологической проблемы превращается в источник ценного сырья и электроэнергии.

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За счет организации сортировки и переработки отходов наша страна может создать целую отрасль промышленности. Которая, в свою очередь, даст тысячи рабочих мест, налоговые поступления в бюджет, а также позволит сократить закупки импортных энергоносителей.