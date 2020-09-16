УДАР іде на вибори самостійно – будь-яке об'єднання можливе лише навколо інтересів киян.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці мер Києва, лідер партії УДАР Віталій Кличко. За його словами, будь-яке об’єднання можливе лише навколо інтересів киян. Про це йдеться на сайті партії.

"УДАР іде на вибори самостійно. Ми не торгуємось! Будь-яке об'єднання можливе лише навколо інтересів киян. Ми працюємо з киянами і для киян!", – зазначив Віталій Кличко.

Він зазначив, що є та буде мером тільки киян.

"Сьогодні дізнався про підтримку моєї кандидатури на посаду мера Києва деякими іншими політичними силами. Розумію, що чимало партій сьогодні хочуть, щоб Кличко був їхнім мером. Я ж знову чітко скажу всім: я є і буду мером тільки киян! І завжди був відповідальним тільки перед киянами. Бо саме вони довірили мені втілювати зміни в Києві, обравши мером столиці. Я вдячний за підтримку кожному мешканцю нашого міста", – підсумував Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, голова Київської міської організації "Європейської солідарності" Володимир Прокопів на з’їзді 16 вересня заявив, що партія підтримає на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.