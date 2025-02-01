Кількість жертв внаслідок влучання по багатоповерхівці зросла до 8. Серед загиблих – дитина, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Жорстокий удар по Полтаві

Також до 17 осіб збільшилася кількість постраждалих. З них 4 дітей – віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років.

Рятувальники ДСНС витягали людей із розтрощеної 5-поверхівки. Так, служба поділилася щемливими кадрами порятунку літнього чоловіка, який був на верхньому поверсі заблокований у власній квартирі.

На відео видно, як обережно, крок за кроком, співробітники ДСНС спускають пораненого вниз.

Постраждалого чоловіка знімають з ураженого будинку: дивіться відео

Нагадаємо, що 1 лютого країна-агресорка здійснила на Україну комбіновану атаку. Ворог використав для удару понад 40 ракет різних типів та понад 120 дронів.