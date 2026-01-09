Удар по Львівщині: у Рудно спрацювала автоматична система безпеки газу

В ніч на 9 січня російські війська атакували Львівщину: ймовірно, ворог застосував ракету "Орешник". Після удару в селищі Рудно Львівської громади спрацювала автоматична система безпеки газу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Яка зараз ситуація з газом?

Після ворожої атаки з міркувань безпеки газопостачання було тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях селища Рудно.

Андрій Садовий наголосив, що йдеться не про аварію в мережі, адже захист спрацював через ударну хвилю.

Наразі фахівці вже працюють на місці удару та перевіряють обладнання, після цього газ подадуть жителям Львівщини.

Дякую мешканцям за розуміння. Безпека – перш за все,

– підсумував мер Львова.

Ситуацію також прокоментував очільник Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, ударна хвиля спричинила спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті у Рудно (вулиці Садова, Шевченка, Коперника та Вузька).

До з'ясування причин фахівці перекрили подачу газу на вході перед газорегуляторним пунктом.

Що відомо про удар по Львівщині?