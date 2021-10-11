На початку жовтня 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро за кураторства Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру 16 особам. Мовиться про злочинне угруповання, яке займалося захопленням земельних активів у Одесі, що належить територіальній громаді міста, надалі незаконні гроші легалізували.

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Масштаби операції "чисті руки" в Одесі вражають – 10 із 16, кому повідомили про підозру, є учасниками злочинної організації, решта – співучасники вчинення інших злочинів. Найбільш публічний фігурант банди – це мер Одеси Труханов. Але, найцікавіше, що не він є керівником злочинної організації.

Вплив Галантерника

Як встановили НАБУ і САП, ця роль належить місцевому олігарху Володимиру Галантернику. Журналіст Юрій Бутусов назвав його "головним мафіозі Одеси". Людина без посади, в руках якого влада, силовики, бандити і фінансові потоки в регіоні.

Вплив в місті Галантерника – вирішальний, це він приймає всі ключові рішення, кому і на кого оформляти землі зокрема. В його офісі в ресторанах "Бабель Фіш" і "Азума" були черги людей, які "розв'язують питання в Одесі".

Додам від себе, що Галантерник має ще глибше коріння – він пов'язаний з людиною, яку називають кримінальним авторитетом на прізвисько "Ангел". Той пов'язаний з Леонідом Мініним, міжнародним злочинцем, якого вважають глобальною фігурою на ринку незаконного трафіку наркотиків та зброї.

На момент вручення підозри Галантерник був за межами України. Як можна зробити висновок із соціальних мереж, неофіційний господар Одеси живе у Лондоні з родиною.

Кого ще віднесли до одеського угруповання

Другою по значущості фігурою є власне мер Геннадій Труханов, який став "щупальцями" спрута Галантерника при владі в Одесі. Також до угруповання НАБУ і САП віднесли:

Олега Бриндака – голову земельної комісії, радника мера. Перебуває у партії Труханова "Довіряй ділам";

Василя Шкрябая – голову комісії з питань комунальної власності;

Олексія Спектора – директора департаменту комунальної власності міськради;

Володимира Радіонова – заступника в департаменті комунальної власності, начальника управління оренди та відчуження комунальної власності;

Поповську Інну – директорку юридичного департаменту;

Олену Попову – довірену особу Труханова і Галантерника. Здійснювала комунікацію між ними;

Діаміда Згонника – довірену особу Галантерника з юридичних питань в групі компаній "Сіті-Центр";

Олександру Косенко – довірену особу Галантерника, яка здійснювала реєстрацію його угод.

Загалом НАБУ догнало цю неофіційну корупційну корпорацію в мерії Одеси, пред'явивши підозри щодо 6 ділянок вилученої у міста землі площею майже 16 гектарів, які передали під забудову для житлових комплексів.

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Наприклад, мовиться про ділянки на вулицях Варненська або Гагарінське плато – це житлові комплекси з романтичними назвами Sea View, "Скай Сіті", "Альтаїр-3", "Морська резиденція". Всі вони побудовані компанією "Будова", яку пов'язують з Галантерником. Власникам та топменеджерам фірми теж вручили підозри.

Серед епізодів є особливо цинічна оборудка. Одеська влада, щоб захопити землі рекреаційного фонду, за 131 мільйон гривень бюджету придбала ділянку землі під розширення кладовища. Але після отримання права власності концепція змінилася, замість кладовища там вирішили будувати за відпрацьованою схемою – передали ділянку під забудову підконтрольної компанії.

Що відомо про Олега Жученка

Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи, становить астрономічну суму – 689 мільйонів гривень. Ще один цікавий момент – у справі фігурує колишній прокурор Одеської області Олег Жученко. Він надавав кришу. Його кар'єра є типовим злетом епохи Петра Порошенка як президента та Юрія Луценка як генпрокурора.

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Жученко 1986 року народження, народився у Вінницькій області, працював прокурором у Вінниці. Так було аж до приходу Порошенка до президентства, і життя в Жученка раптом покращилося – з посади районної прокуратури з центром у рідному поселенні Вінницької області у вересні 2015 року, за часів Віктора Шокіна, він злетів на посаду заступника прокурора Одеської області.

Ще три місяці і в грудні 2015 року став першим заступником прокурора Одещини. 12 травня 2016 року генпрокурором став Луценко без вищої юридичної освіти, і через місяць він з 16 червня 2016 року призначив Жученка прокурором Одеської області.

Батько Жученка очолював Вінницьку обласну прокуратуру в 2003 році, тобто на його очах постав так званий вінницький клан Порошенка і Гройсмана.

Жученко фігурує в матеріалах НАБУ щодо операції з надання квартир для прокуратури Одеської області. Він уклав угоду про надання прокуратурі 40 службових квартир в житлових комплексах "Альтаїр-1", "Альтаїр-2", і одну квартири для себе особисто в одному з престижних житлових комплексів "Бельетаж".



Жученко фігурує в матеріалах НАБУ / Фото odessamedia.net

Наразі у Жученка у "Бельетажі" особиста приватизована квартира у 150 квадратних метрів, отримана за 3 роки служби. НАБУ підозрює його в отриманні ще й іншої нерухомості.

Якби Жученко не закривав очі на оборудки в обмін на особисті апартаменти, то квартир для прокуратури можна було б отримати більше, вважає НАБУ. Засліплені власними перспективами володіти квадратними метрами, прокурори були мовчазними спостерігачами всіх інших угод по розкраданню міської землі.

Злочинна організація розробила власний механізм

Водночас НАБУ та САП встановили, що золоту одеську землю надавали під забудову за механізмом, встановленим злочинною організацією наперед визначеним компаніям в обхід конкурсу. Це позбавляло місцеву громаду одержання найбільшої економічної вигоди.

Різницю між ринковою ціною і заплаченою роздавали як хабарі по всьому колу, на заміну в Одеській міській раді забезпечувалося ухвалення "потрібного" рішення щодо надання в оренду ділянок.

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Члени злочинної організації отримували від забудовника у власну кишеню реальну ринкову вартість права забудови (в діапазоні 100 – 200 мільйонів гривень по кожній земельній ділянці). За таку винагороду забезпечували зелене світле на рівні Одеської ради.

Сам Труханов видав абсолютно знущальний коментар. Мовляв, якщо були порушення, чому правоохоронці займалися бездіяльністю. Тому що, як я казав, їм затулили рота відкатами.

Як встановило НАБУ, злочинна організація суворо дотримувалася заходів конспірації, інформаційної безпеки та вживала контррозвідувальні прийоми. Вербування нових членів злочинної організації здійснювали із застосуванням поліграфу, а під час опитування їм, із-поміж іншого, ставили питання про належність або співробітництво з правоохоронними органами.

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Якщо ознайомитися з матеріалами справи, то волосся стає дибки – сицилійська мафія відпочиває. Так, у спілкуванні учасники злочинної організації:

використовували засоби захищеного зв'язку;

проводили зустрічі у приміщеннях із посиленими заходами безпеки;

використовували спеціальну техніку для зняття інформації з електронних засобів зв'язку.

Гучні епізоди щодо Труханова

Ця справа – не перший гучний епізод щодо Труханова, коли він безкарно займався корупцією в часи Порошенка. Він вже під судом за аферу з заводом "Краян". У жовтні 2016 року Одеська мерія проголосувала за те, щоб викупити в комунальну власність будівлю збанкрутілого на той час підприємства.

Туди мали переїхати чиновники мерії. Перед цим завод купило латвійське підприємство за 11,5 мільйонів гривень. А в тому ж році мерія викупила споруду за у 20 разів більшу ціну – 185 мільйонів гривень. Один з депутатів Одеської обласної ради, за версією слідства, є бенефіціаром компанії-продавця і пропонував співробітнику НАБУ хабар у пів мільйона доларів за зняття арешту з рахунків.



Вирок-подарунок Труханову скасували / Фото "Громадського"

Окрім Труханова, у цій справі також фігурують знайомі по справі Галантерника прізвища місцевих чиновників. В часи правління Порошенка Труханову вдалося пройти першу інстанцію суду – і в липні 2019 року Малиновський райсуд Одеси визнав його невинуватими.

Але після поразки Порошенка на виборах почав нарешті працювати Вищий антикорупційний суд, і в лютому 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала цей вирок-подарунок Труханову. Справу передали на новий розгляд у першу антикорупційну інстанцію.

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Тоді Труханов обрав іншу тактику – максимально затягувати справу. Повторного вироку по першій інстанції в нього досі немає. Але нове гучне викриття банди Труханова-Галантерника майже не залишає йому шансів вийти сухим із води. А покарання цієї мафії стане значним досягненням у боротьбі з топ-корупцією.