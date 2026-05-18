Не з першої спроби: авіаексперт розкрив, як Україна змогла прорвати 3 лінії оборони ППО Москви

В ніч на 17 травня сталася одна з наймасштабніших атак дронів по Московській області. В Росії повідомляли про щонайменше 120 безпілотників над Москвою, які наробили багато проблем.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що довкола Москви розташовано кілька "кілець" ППО. Вдалося не з першої спроби. Сили оборони вже кілька разів "промацували" цей напрямок, а з 16 на 17 травня таки завдали удару. Він прорвав щонайменше три лінії протиповітряної оборони столиці Росії.

Чому важливо і надалі бити по Росії?

За словами Криволапа, Україна зараз працює над кількома стратегічними завданнями, які змусять Росію піти на мирні переговори. Насамперед атаки безпілотниками спрямовані на нафтову інфраструктуру, аби ворог менше заробляв на експорті нафти.

На початку повномасштабної війни Росія видобувала близько 530 мільйонів тонн нафти на рік. Внутрішнє споживання у них було на рівні 300+ мільйонів тонн. Решту вони експортували та заробляли значні гроші. Після наших атак, за різними даними, цього року може бути й 400 мільйонів тонн,

– зазначив Криволап.

Головне завдання – довести ситуацію до того, щоб Росія була змушена закривати свої нафтові свердловини. Коли виникають систематичні проблеми з перенаправленням, зберіганням та переробкою нафти, то ворог буде змушений перекривати свердловини. Якщо цей процес буде масовим, то в Росії почнуться проблеми з фінансуванням війни.

Зверніть увагу! У телеграм-каналі Ukraine context вказували, що через українські атаки одна з російських нафтових компаній була змушена закрити близько 400 свердловин. Перезапустити їх буде вкрай складно. Також упродовж останніх місяців в Росії скоротилася нафтопереробка на 10%.

Які важливі цілі знищили в Москві?

Як наголосив Криволап, інше важливе завдання, яке виконує Україна – вибивати військові потужності ворога. Багато підприємств військово-промислового комплексу розташовані саме в Московській області. До прикладу, під час атаки по Московській області вдалося уразити завод "Ангстрем", де, зокрема, виробляють мікросхеми, які застосовують для виробництва ракет.

Ми знищуємо все, що пов'язане з виробництвом ракет. Ось удар по "Ангстрему". Якщо в Росії хтось і випускав таку електроніку, то ось цей завод та "Кремній-Ел". По останньому вдарили навесні цього року. Інших підприємств, які здатні виробляти серйозну мікроелектроніку для військових систем в Росії немає,

– зауважив Криволап.

Зверніть увагу! 10 березня крилаті ракети вдарили по російському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську. Це підприємство було одним з головних виробників високотехнологічних компонентів для російських ракет. У 2010-х роках Росія закуповувала дороге західне обладнання на цей завод. Відомо, що частина ракет влучила саме у виробничі приміщення.

Удар по Москві тисне на росіян

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що Сили оборони уразили низку важливих об'єктів російського ВПК. Але є й інший неочевидний плюс від такої атаки по Москві. Ще з радянських часів столицю Росії сприймали як надійну фортецю. Зараз у Кремлі також роблять усе можливе, аби москвичі не відчули наслідки війни.

Такі атаки безпілотниками впливають на імідж диктатора Путіна та його режиму серед власних громадян та усього світу. І чим більше жителі Москви відчуватимуть війну – тим буде більше шансів її завершити.

Додамо, у Службі безпеки України повідомили, що під час атаки по Москві вдалося уразити також Московський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальні станції "Сонєчногорська" та "Володарське".