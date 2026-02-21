Не просто вдала ціль: експерт розкрив, чим унікальний удар "Фламінго" по виробнику ракет

Сили оборони атакували низку важливих об'єктів ВПК та логістики Росії. У ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії завдали удару, використовуючи крилаті ракети "Фламінго".

Вдалося уразити підприємство у місті Воткінськ, де зокрема виробляли міжконтинентальні балістичні ракети. Як пояснив 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, мовиться про ураження заводу, який виготовляє низку компонентів для майже всіх ракет Росії.

Рекордний за відстанню удар по ворогу

"Це не просто вдала ціль, це те, що називається стратегічною ціллю. Ми часто говоримо, що, мовляв, росіяни досягли стратегічних успіхів, захопивши одне, друге село. Насправді це навіть не оперативний рівень, а лише тактичний", – додав Сергій Кузан.

Натомість під час нічної атаки ми провели комбінований удар, використали дрони й наші крилаті ракети "Фламінго". Ми уразили стратегічну ціль на стратегічній глибині. Навіть, коли ми говоримо про відстань 1400 кілометрів, то маємо розуміти, що будь-яка крилата ракета не летить по прямій, а оминає рельєф місцевості, тобто вона коригує свій курс, звіряється з рельєфом, тому її дистанція пропорційно збільшується.

Важливо! Мовиться про українську крилату ракету "Фламінго" про яку вперше стало відомо у серпні 2025 року. Її бойова частина складає понад 1000 кілограмів, а відстань – до 3000 кілометрів. Володимир Зеленський анонсував масове виробництво цієї зброї та додав, що росіяни "не зможуть з нею не рахуватися".

"Під час атаки ракета пройшла мінімум 1500 кілометрів. Сьогодні це є абсолютний рекорд. Також важливо те, що Україна взагалі спроможна зробити таку ракету, запрограмувати її так, щоб система навігації обійшла й подолала всю систему ППО росіян", – наголосив Сергій Кузан.

До того ж "Фламінго" успішно вразила ціль. Це неймовірний результат світового рівня, адже на відновлення нашого власного ракетного будування та всі випробування ми мали дуже обмежений час. Варто нагадати, що спершу цю ракету застосовували по об'єктах на окупованій території. Поступово всі недоліки усували й вдосконалювали виробництво.

Зараз ми побачили ураження двох цехів заводу, який забезпечує обов'язковими компонентами стратегічну ядерну тріаду росіян. Мовиться про ракети повітряного, морського й наземного базування. Це балістичні ракети, які призначені для перенесення ядерного заряду,

– додав Сергій Кузан.

Ба більше, мовиться про зброю середньої дальності. Тобто, це ті ракети, якими Росія погрожувала не лише Україні, а цілій Європі. Сьогодні наша держава зробила те, для чого і створювався весь блок НАТО. До того ж значно меншими силами й упродовж меншого часу.

Те, на що в країнах НАТО стандартно потрібно 15 – 20 років, ми змогли відновити за 4 ще й в умовах війни. Хоч поки ми не відчуваємо цього на фронті, але в загальному вимірі, коли говоримо про боротьбу ресурсів, а не просто про боротьбу технологій – використання і створення такого виду зброї, налагодження виробництва – є дуже серйозним прецедентом.

Що відомо про удар "Фламінго" по Росії?