Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: є жертви та масштабні руйнування

Удень 21 липня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по житлових кварталах Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, триває рятувальна операція.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Що відомо про цинічний удар росіян по Запоріжжю?

Спочатку стало відомо про пошкодження нежитлових будівель, автомобілів та руйнування внаслідок ударів. Згодом очільник ОВА уточнив, що російські КАБи влучили по житловій забудові.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще двоє людей дістали поранення. На місцях ударів виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки та нежитлові приміщення. Рятувальна операція триває.

Згодом, у Запорізькій обласній прокуратурі уточнили, що, на жаль, кількість жертв та поранених зросла. Відомо, що загинули 2 людини, ще 6 отримали поранення.

Станом на 13:32, кількість постраждалих внаслідок російського терору зросла до 9.

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На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та надають допомогу постраждалим. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки. Інформація про наслідки російського удару уточнюється.

Наслідки російського удару по Запоріжжю / Фото з телеграм-каналу начальника Запорізької ОВА Івана Федорова

Нагадаємо, 19 липня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю та області. Під удар потрапив житловий квартал міста, де були пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та цивільна інфраструктура. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, один із п'ятиповерхових будинків зазнав серйозних руйнувань, також зафіксовано влучання поблизу дев'ятиповерхівки.

На місцях працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби, які розбирали завали. Унаслідок атаки загинули троє людей – 11-річна дівчинка та дві жінки віком 71 і 72 роки. Тіло дитини рятувальники виявили під завалами вранці 20 липня. Ще 41 людина дістала поранення, серед постраждалих є діти.

13 липня російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Один із КАБів влучив у приватне домоволодіння, повністю зруйнувавши будинок і спричинивши пожежу. Унаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них — 4-річна дівчинка. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.