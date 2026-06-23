"Ракет було небагато": військовий відповів, чим вдарили по заводу Путіна у Воронежі

Сили оборони України завдали успішного ракетного удару по заводу у Воронежі. Там виробляють електроніку для низки російських ракет.

Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що є два способи захисту від російських масованих атак. Перший – посилення української ППО. Другий – удари по підприємствах, які залучені у виробництво російських ракет.

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Якими ракетами вдарили по заводу у Воронежі?

Судячи з опублікованих фотографій та відео, можна стверджувати, що є щонайменше влучання по виробничому цеху. З такими руйнуваннями підприємство буде виведене з ладу на тривалий час.

Удари по таких об'єктах сповільнюватимуть можливості Росії для виробництва ракет. Це вплине на масовані удари по Україні. До того ж на певних заводах складно швидко відновити виробничий цикл. І загалом це сповільнює розвиток ракетної програми,

– зауважив Мусієнко.

Що відомо про удар по заводу у Воронежі: дивіться відео 24 Каналу

За словами Мусієнка, Сили оборони вдарили високоточними ракетами повітряного базування. Російська ППО працювала під час цієї атаки, але справилася погано.

Ракет запустили небагато. Але ефективність влучань там 70-80%. Більша частина того, що випустили, прилетіло точно в ціль,

– підкреслив Мусієнко.

Були припущення, що Сили оборони вдарили ракетами ERAM, які нібито вже надали Сполучені Штати. Однак бойова частина у 45 кілограмів не змогла б завдати настільки серйозних уражень.